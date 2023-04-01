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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:04

Владимир Путин назначил в суды Омска и области новых судей

1 апреля 2023, 09:02
Фото: 1MI
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Информацию о назначениях опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин указом от 31 марта назначил в Омской области новых судей. Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, председателем Тарского городского суда на шестилетний срок стала Инга Пригодская. Зампредседателя Центрального районного суда г. Омска назначили Анну Компанеец.

Судьей Первомайского районного суда теперь значится Мария Мироненко, судьей Центрального районного суда — Марина Хусенская, а судьей Исилькульского городского суда — Наталья Дамм.

Новый судья появился и в Омской гарнизонном военном суде. Им стал Дмитрий Воложанин.

Напомним, в феврале этого года также стало известно о назначении судей в Омской области. Тогда новыми судьями стали сразу шесть человек.

Президент назначил в Омской области шесть новых судей
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