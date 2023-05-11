Омская школа №17 вошла в список лучших школ в стране

Омская школа №17 вошла в список конкурса «500 лучших образовательных организаций страны — 2023». Его итоги подвели на пятом всероссийском педагогическом съезде, который прошел в Санкт-Петербурге с 20 по 23 апреля. Омскую школу наградили дипломом и медалью.