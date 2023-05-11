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Омская школа №17 вошла в список лучших школ в стране

11 мая 2023, 05:43
Фото: Сайт школы №17
Школа основана в 1967 году
Всего лауреатами стали 500 общеобразовательных учреждений со всей России.

Омская школа №17 вошла в список конкурса «500 лучших образовательных организаций страны — 2023». Его итоги подвели на пятом всероссийском педагогическом съезде, который прошел в Санкт-Петербурге с 20 по 23 апреля. Омскую школу наградили дипломом и медалью.

Средняя общеобразовательная школа №17 основана в 1967 году. Реализует четыре уровня образования: дошкольное, начальное общее, среднее общее, основное общее.

Фото: Сайт школы №17
Фото: Сайт школы №17

Ранее Город55 сообщал, что два омских университета стали лучшими учебными заведениями в России. Омский государственный технический университет занял 30-е место в топп-100 вузов страны, а Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского расположился на 87-й строчке.

Два омских университета стали лучшими учебными заведениями в России
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