Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Аналитики сервиса hh.ru составили рейтинг лучших российских вузов 2023 года. Два омских высших учебных заведения оказались в топ-100. В этом числе Омский государственный технический университет (ОмГТУ), занявший 30 место, и Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского (ОмГУ), попавший на 87 место в рейтинге.
Работавшие над исследованием специалисты анализировали популярность того или иного вуза в регионе, востребованность выпускников вуза при поиске работы, уровень ожидаемого заработка и другие немаловажные параметры. В список лучших вузов 2023 года также вошли СибАДИ (134 место), СИБИТ (181 место), ОмГУПС (253 место), ОмГПУ (263 место), СибГУФК (314 место) и ОмГАУ (386 место). В общей сложности в рейтинг этого года вошли 405 вузов страны.
Охотнее всего работодатели после выпуска встречают обучившихся в ОмГУ (14,4 балла) и ОмГПУ (14 баллов). Лидерами по зарплатным ожиданиям стали выпускники СибАДИ. Средний уровень желаемого заработка у них составляет 45 тыс рублей.
В целом по Сибири лидирует Национальный исследовательский Томский государственный университет, занявший шестую строчку в рейтинге. Позиции вуза за год выросли на 24 пункта, рассказали аналитики. В лидерах рейтинга 2023 года оказались Высшая школа экономики, РАНХиГС и университет «Синергия».
Ранее Город55 писал о количестве бюджетных мест в омских вузах в новом учебном году. По данным регионального минобра, больше 6,5 тыс человек смогут бесплатно поступить на очную форму обучения, в том числе и бакалавриат, и специалитет. Больше всего бюджетных мест предусмотрено в ОмГТУ (2020), ОмГАУ — (726) и ОмГПУ (711).