Ранее Город55 писал о количестве бюджетных мест в омских вузах в новом учебном году. По данным регионального минобра, больше 6,5 тыс человек смогут бесплатно поступить на очную форму обучения, в том числе и бакалавриат, и специалитет. Больше всего бюджетных мест предусмотрено в ОмГТУ (2020), ОмГАУ — (726) и ОмГПУ (711).