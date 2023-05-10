Спустя 18 лет. В Омске будут судить за мошенничество экс-бухгалтера почтамта

Оказалось, что недостачу обнаружили только во время инвентаризации. Однако до ее начала обвиняемая ушла в отпуск с последующим увольнением. Кроме того, с октября 2004 года она вообще оборвала все связи, а также продала квартиру и машину, которые купила на украденные деньги. В итоге женщина скрылась от органов следствия и была объявлена в розыск.