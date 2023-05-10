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Спустя 18 лет. В Омске будут судить за мошенничество экс-бухгалтера почтамта

10 мая 2023, 09:53
Фото: Город55
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Экс-бухгалтер омского почтамта спустя 18 лет предстанет перед судом за мошенничество

Обвиняемая украла 17 млн рублей.

СУ УМВД России по Омской области сообщает, что расследование уголовного дела о мошенничестве, в совершении которого обвиняется 50-летняя уроженка Тюменской области завершено. Отметим, что фигурантка украла 17 млн рублей.

С 2001 по 2004 годы обвиняемая работала бухгалтером омского Почтамта.

«Обвиняемая использовала подложные распорядительные письма различных организаций и по фиктивным платежным поручениям, сформированным на их основании, перечисляла денежные средства Почтамта на расчетные счета других фирм и граждан. В дальнейшем эти средства обналичивались и похищались фигуранткой», — уточнили в СУ УМВД России по Омской области.

Оказалось, что недостачу обнаружили только во время инвентаризации. Однако до ее начала обвиняемая ушла в отпуск с последующим увольнением. Кроме того, с октября 2004 года она вообще оборвала все связи, а также продала квартиру и машину, которые купила на украденные деньги. В итоге женщина скрылась от органов следствия и была объявлена в розыск.

Выяснилось, что обвиняемая улетела в Москву, а позднее перебралась в Санкт-Петербург, где и проживала более 15 лет. Все это время женщина нигде не работала официально и не меняла документы. Но в ноябре 2022 года ее все же задержали и доставили в Омск для проведения следственных действий.

Сейчас фигурантка находится под стражей, а уголовное дело передано в Центральный районный суд Омска.

Воровали деньги за ЖКУ. Бухгалтеры омской УК предстанут перед судом за мошенничество
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#Ксения Карагодина#Уголовное дело#Суд#Мошенничество#Деньги#Бухгалтер#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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