Спустя 18 лет. В Омске будут судить за мошенничество экс-бухгалтера почтамта

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
СУ УМВД России по Омской области сообщает, что расследование уголовного дела о мошенничестве, в совершении которого обвиняется 50-летняя уроженка Тюменской области завершено. Отметим, что фигурантка украла 17 млн рублей.
С 2001 по 2004 годы обвиняемая работала бухгалтером омского Почтамта.
«Обвиняемая использовала подложные распорядительные письма различных организаций и по фиктивным платежным поручениям, сформированным на их основании, перечисляла денежные средства Почтамта на расчетные счета других фирм и граждан. В дальнейшем эти средства обналичивались и похищались фигуранткой», — уточнили в СУ УМВД России по Омской области.
Оказалось, что недостачу обнаружили только во время инвентаризации. Однако до ее начала обвиняемая ушла в отпуск с последующим увольнением. Кроме того, с октября 2004 года она вообще оборвала все связи, а также продала квартиру и машину, которые купила на украденные деньги. В итоге женщина скрылась от органов следствия и была объявлена в розыск.
Выяснилось, что обвиняемая улетела в Москву, а позднее перебралась в Санкт-Петербург, где и проживала более 15 лет. Все это время женщина нигде не работала официально и не меняла документы. Но в ноябре 2022 года ее все же задержали и доставили в Омск для проведения следственных действий.
Сейчас фигурантка находится под стражей, а уголовное дело передано в Центральный районный суд Омска.