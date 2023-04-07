Воровали деньги за ЖКУ. Бухгалтеры омской УК предстанут перед судом за мошенничество

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что двух бухгалтеров управляющей компании обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).



В 2020 году женщины, имея доступ к бухгалтерии УК, похищали деньги, которые жильцы вносили за «коммуналку». Одна из них принимала «наличку», но в кассу деньги так и не вносила. А вторая обвиняемая использовала бухгалтерскую программу, чтобы вносить ложные сведения о поступлении таких сумм на расчетный счет организации. Таким образом они украли около 1,6 млн рублей.