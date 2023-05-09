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Трех детей отвезли в больницу. В Омске столкнулись две иномарки

9 мая 2023, 11:19
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске в ДТП пострадали трое детей

Авария произошла на улице Донецкой.

Сегодня днем, 9 мая, на улице Донецкой в Омске произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. 

Выяснилось, что 28-летняя женщина за рулем KIA Rio ехала по улице Донецкой в сторону поселка Степной, и не пропустила другой автомобиль, также марки KIA. Второй машиной управляла 39-летняя омичка.

В результате ДТП пострадали дети, пассажиры автомобилей. Двух мальчиков, 3-х и 6-и лет, и 9-летнюю девочку отвезли в больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее Город55 сообщал об аварии, которая произошла рано утром в центре Омска на улице Ленина. Легковушка врезалась в дорожный знак и опрокинулась. Водитель был пьян.

В центре Омска легковушка влетела в столб и перевернулась
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#Омск#Евгений Игишев#Дети#ДТП#Пострадали дети#Госавтоинспекция#Происшествия#Омская область
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