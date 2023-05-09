Трех детей отвезли в больницу. В Омске столкнулись две иномарки

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Сегодня днем, 9 мая, на улице Донецкой в Омске произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Выяснилось, что 28-летняя женщина за рулем KIA Rio ехала по улице Донецкой в сторону поселка Степной, и не пропустила другой автомобиль, также марки KIA. Второй машиной управляла 39-летняя омичка.
В результате ДТП пострадали дети, пассажиры автомобилей. Двух мальчиков, 3-х и 6-и лет, и 9-летнюю девочку отвезли в больницу.
Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее Город55 сообщал об аварии, которая произошла рано утром в центре Омска на улице Ленина. Легковушка врезалась в дорожный знак и опрокинулась. Водитель был пьян.