В центре Омска легковушка влетела в столб и перевернулась

Сегодня, 9 мая, на улице Ленина рядом с театром Драмы легковой автомобиль Volkswagen Polo влетел в стойку с дорожным знаком и перевернулся, сообщили в пресс-службе омской полиции. ДТП произошло рано утром, сообщение в Госавтоинспекцию поступило в 6:50.