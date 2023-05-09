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В центре Омска легковушка влетела в столб и перевернулась

9 мая 2023, 04:15
Фото: Управление МВД России по Омской области
Водитель был пьян.

Сегодня, 9 мая, на улице Ленина рядом с театром Драмы легковой автомобиль Volkswagen Polo влетел в стойку с дорожным знаком и перевернулся, сообщили в пресс-службе омской полиции. ДТП произошло рано утром, сообщение в Госавтоинспекцию поступило в 6:50.

За рулем легковушки находился 36-летний водитель в состоянии опьянения, по предварительной информации он не справился с управлением. В результате ДТП, автомобилисту понадобилась помощь врачей.

Медицинское освидетельствование водитель проходить отказался, в связи с чем на нарушителя был составлен протокол. Прав его, скорей всего, лишат. Также на автомобилиста составили протокол за повреждение дорожного знака. Полицейские устанавливают все детали происшествия.

Вчера, 8 мая, под Омском рядом с поселком Чернолученский произошло смертельное ДТП. Иномарка врезалась в рейсовый автобус. В результате, пассажирка автомобиля скончалась на месте, еще трех человек отвезли в больницу.

Смертельное ДТП. Под Омском легковушка вылетела на встречку и врезалась в автобус
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#Евгений Игишев#ДТП#Авария#ГИБДД#Происшествия#Город#Омск#Омская область
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