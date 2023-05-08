В Омске на перекрестке улиц 10 лет Октября и Куйбышева изменилась схема движения

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
На пересечении улиц 10 лет Октября и Куйбышева изменилась схема движения транспорта, сообщили сегодня, 8 мая, в пресс-службе мэрии Омска. Нововведения позволят снизить аварийность на участке.
При движении по улице 10 лет Октября из центра, перекресток можно будет проехать по четырем полосам: с крайней левой — только налево, с крайней правой — направо и прямо, по двум средним полосам — только прямо.
При движении по улице 10 лет Октября в сторону центра, перекресток можно проехать по трем полосам: с крайней левой — только налево, с крайней правой — направо и прямо, по средней полосе — только прямо.
В ближайшее время специалисты департамента транспорта проведут обследования потока на предмет корректировки светофора.
Напомним, с 10 мая в Омске на перекрестке улиц Герцена и Фрунзе изменится схема движения. Нововведения увеличат пропускную способность на участке.