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В Омске на перекрестке улиц Герцена и Фрунзе изменится схема движения

5 мая 2023, 11:15
Фото: Яндекс Карты
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Пропускная способность на участке должна увеличиться.

С 10 мая в Омске на перекрестке улиц Герцена и Фрунзе изменится схема движения, рассказали в департаменте транспорта. Нововведения увеличат пропускную способность на участке.

При движении по улице Герцена в сторону центра первая и вторая полоса дороги будут отведены для движения прямо, третья полоса — для поворота налево. Фазы светофора на участке менять не планируется.

Ранее схему движения поменяли также на развязке у Ленинградского моста. Нововведения позволят уменьшить пробки.

В Омске на развязке при подходе к Ленинградскому мосту изменится схема движения
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#Евгений Игишев#Дороги#Транспорт#ПДД#Город#Омск
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