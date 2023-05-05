Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
С 10 мая в Омске на перекрестке улиц Герцена и Фрунзе изменится схема движения, рассказали в департаменте транспорта. Нововведения увеличат пропускную способность на участке.
При движении по улице Герцена в сторону центра первая и вторая полоса дороги будут отведены для движения прямо, третья полоса — для поворота налево. Фазы светофора на участке менять не планируется.
Ранее схему движения поменяли также на развязке у Ленинградского моста. Нововведения позволят уменьшить пробки.