Три человека госпитализированы, один погиб. Стали известны подробности ДТП под Омском

ДТП произошло около 13 часов. В результате, 62-летняя пассажирка KIA погибла на месте. Водителя и еще двух пассажирок легкового автомобиля отвезли в больницу. В салоне автобуса в момент ДТП находилось 20 человек, никто не пострадал.