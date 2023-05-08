Три человека госпитализированы, один погиб. Стали известны подробности ДТП под Омском

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Published Сегодня, 09:27
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Сегодня, 8 мая, на дороге рядом с поселком Чернолученский, 56-летний водитель автомобиля KIA вылетел на встречку и врезался в автобус Higer, за рулем которого находился 44-летний мужчина, сообщили в пресс-службе омской полиции.
ДТП произошло около 13 часов. В результате, 62-летняя пассажирка KIA погибла на месте. Водителя и еще двух пассажирок легкового автомобиля отвезли в больницу. В салоне автобуса в момент ДТП находилось 20 человек, никто не пострадал.
«Предварительно, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. Погиб пассажир автомобиля. В автобусе никто не пострадал», — сообщили в Госавтоинспекции Городу55.
Полиция в настоящее время выясняет все детали происшествия.