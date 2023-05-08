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Три человека госпитализированы, один погиб. Стали известны подробности ДТП под Омском

8 мая 2023, 09:27
Фото: Управление МВД России по Омской области
По дороге в Чернолучье легковой автомобиль столкнулся с автобусом.

Сегодня, 8 мая, на дороге рядом с поселком Чернолученский, 56-летний водитель автомобиля KIA вылетел на встречку и врезался в автобус Higer, за рулем которого находился 44-летний мужчина, сообщили в пресс-службе омской полиции.

ДТП произошло около 13 часов. В результате, 62-летняя пассажирка KIA погибла на месте. Водителя и еще двух пассажирок легкового автомобиля отвезли в больницу. В салоне автобуса в момент ДТП находилось 20 человек, никто не пострадал.

«Предварительно, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. Погиб пассажир автомобиля. В автобусе никто не пострадал», — сообщили в Госавтоинспекции Городу55.

Полиция в настоящее время выясняет все детали происшествия.

Смертельное ДТП. Под Омском легковушка вылетела на встречку и врезалась в автобус
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#Евгений Игишев#Полиция#ГИБДД#Авария#ДТП#Смерть#Пострадавшие#Происшествия#Омск#Омская область
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