Смертельное ДТП. Под Омском легковушка вылетела на встречку и врезалась в автобус

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Published Сегодня, 08:39
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Сегодня, 8 мая, на Красноярском тракте произошло смертельное ДТП. Город55 выяснил подробности происшествия в Госавтоинспекции по Омской области.
«Предварительно, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. Погиб пассажир автомобиля. В автобусе никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время выясняют все детали происшествия.
Кадры с места аварии появились в паблике «ЧП Омск».
В минувшую пятницу на Красноярском тракте также произошло ДТП — автобус столкнулся с двумя «ГАЗелями». Обошлось без пострадавших.