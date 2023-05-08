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Смертельное ДТП. Под Омском легковушка вылетела на встречку и врезалась в автобус

8 мая 2023, 08:39
Фото: 1MI
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Пассажир автомобиля погиб на месте. В автобусе пострадавших нет.

Сегодня, 8 мая, на Красноярском тракте произошло смертельное ДТП. Город55 выяснил подробности происшествия в Госавтоинспекции по Омской области.

«Предварительно, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. Погиб пассажир автомобиля. В автобусе никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время выясняют все детали происшествия.

Кадры с места аварии появились в паблике «ЧП Омск».

Фото: ЧП Омск

В минувшую пятницу на Красноярском тракте также произошло ДТП — автобус столкнулся с двумя «ГАЗелями». Обошлось без пострадавших.

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#Евгений Игишев#Омск#ДТП#Смерть#Смертельное ДТП#Авария#ГИБДД#Происшествия#Омская область
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