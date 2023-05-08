Каждая девятая омичка сталкивается с негативной реакцией работодателя на беременность

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
11% работающих женщин в Омске пришлось столкнуться с негативной реакцией работодателя на их беременность. Данные опроса приводит сервис по поиску работы SuperJob.
При этом, работодатели 4 из 10 женщин к известию о беременности и декрету у своих сотрудниц относятся положительно.
Почти 50% омичек сообщают о предстоящем пополнении в семье в первом триместре, во втором триместре этой новостью делятся 17% сотрудниц, а 6% не рассказывают вплоть до 7 месяца. Коллеги по работе, как правило, воспринимают позитивно. Так ответили 62% респондентов. В 22% случаев коллеги относились к беременности нейтрально, и лишь 4% опрошенных женщин рассказали, что почувствовали негатив.
Ранее министерство труда составило демографический портрет жительницы. Выяснилось, что за 10 лет в регионе стало больше многодетных мам, а также увеличилось количество предпринимательниц.