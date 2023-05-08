Каждая девятая омичка сталкивается с негативной реакцией работодателя на беременность

Почти 50% омичек сообщают о предстоящем пополнении в семье в первом триместре, во втором триместре этой новостью делятся 17% сотрудниц, а 6% не рассказывают вплоть до 7 месяца. Коллеги по работе, как правило, воспринимают позитивно. Так ответили 62% респондентов. В 22% случаев коллеги относились к беременности нейтрально, и лишь 4% опрошенных женщин рассказали, что почувствовали негатив.