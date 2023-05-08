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Каждая девятая омичка сталкивается с негативной реакцией работодателя на беременность

8 мая 2023, 09:11
Фото: 1MI
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40% работодателей положительно реагируют на будущее прибавление в семье у своих сотрудниц.

11% работающих женщин в Омске пришлось столкнуться с негативной реакцией работодателя на их беременность. Данные опроса приводит сервис по поиску работы SuperJob.

При этом, работодатели 4 из 10 женщин к известию о беременности и декрету у своих сотрудниц относятся положительно.

Почти 50% омичек сообщают о предстоящем пополнении в семье в первом триместре, во втором триместре этой новостью делятся 17% сотрудниц, а 6% не рассказывают вплоть до 7 месяца. Коллеги по работе, как правило, воспринимают позитивно. Так ответили 62% респондентов. В 22% случаев коллеги относились к беременности нейтрально, и лишь 4% опрошенных женщин рассказали, что почувствовали негатив.

Ранее министерство труда составило демографический портрет жительницы. Выяснилось, что за 10 лет в регионе стало больше многодетных мам, а также увеличилось количество предпринимательниц.

Предпринимательницы и многодетные мамы. К 8 Марта составили портрет омички
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#Евгений Игишев#Работа#Работа для женщин#Беременность#Беременная#Общество#Город#Декрет#Омск#Омская область
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