Работа для женщин

Свежие вакансии: омичам предлагают подработку с зарплатой выше 50 тысяч

Какая подработка есть в Омске и сколько могут платить за этот труд? Город55 составил список из трех вакансий с зарплатой до 56 тыс рублей. Подробности — в материале.