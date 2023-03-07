Предпринимательницы и многодетные мамы. К 8 Марта составили портрет омички

Как утверждает статистика, растет количество многодетных семей. 10 лет назад в Омской области было 18,8 тысяч многодетных семей, сейчас их почти в два раза больше — 33 тысячи. В настоящее время каждый четвертый ребенок в регионе проживает в многодетной семье. Полторы тысяч омичек награждены медалью «Материнская слава» за рождение и воспитание пятерых и более детей.