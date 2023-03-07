Предпринимательницы и многодетные мамы. К 8 Марта составили портрет омички

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:37
Министерство труда Омской области составила демографический портрет жительницы региона. В ведомстве сообщили, что в Омской области проживает больше 1 млн женщин, что составляет 54% от населения.
В прошлом году в регионе зафиксировали свадебный бум. Замуж вышли 14,6 тысяч невест, что на 23% больше, чем годом ранее. В Омской области в 2022 году родились 16 тысяч детей, при этом у 6 тысяч женщин это были первенцы.
Как утверждает статистика, растет количество многодетных семей. 10 лет назад в Омской области было 18,8 тысяч многодетных семей, сейчас их почти в два раза больше — 33 тысячи. В настоящее время каждый четвертый ребенок в регионе проживает в многодетной семье. Полторы тысяч омичек награждены медалью «Материнская слава» за рождение и воспитание пятерых и более детей.
В регионе увеличилось количество предпринимательниц. Около 28 тысяч омичек занимаются бизнесом, что на 2 тысячи больше, чем год назад. За тот же период на 2,2 тысячи женщин увеличилось число занятых в собственном домашнем хозяйстве — 12,9 тысяч женщин.