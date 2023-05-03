В Омске на развязке при подходе к Ленинградскому мосту изменится схема движения

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
В Омске на развязке при подходе к Ленинградскому мосту с 4 мая изменится схема движения, сообщили администрации города.
«Транспортные средства, выезжающие с левым поворотом со стороны АЗС на улицу Суворова, будут пользоваться приоритетом в движении, улица Суворова на данном примыкании вновь станет второстепенной», — рассказали в мэрии.
В департаменте транспорта считают, что такая схема движения позволит уменьшить пробки.
Напомним, в конце апреля на перекрестке улиц Булатова и Орджоникидзе изменилась схема движения транспорта. Нововведения должны снизить уровень пробок возле метромоста.