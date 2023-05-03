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В Омске на развязке при подходе к Ленинградскому мосту изменится схема движения

3 мая 2023, 08:57
Фото: Google карты
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Это позволит уменьшить пробки.

В Омске на развязке при подходе к Ленинградскому мосту с 4 мая изменится схема движения, сообщили администрации города.

«Транспортные средства, выезжающие с левым поворотом со стороны АЗС на улицу Суворова, будут пользоваться приоритетом в движении, улица Суворова на данном примыкании вновь станет второстепенной», — рассказали в мэрии.

В департаменте транспорта считают, что такая схема движения позволит уменьшить пробки.

Напомним, в конце апреля на перекрестке улиц Булатова и Орджоникидзе изменилась схема движения транспорта. Нововведения должны снизить уровень пробок возле метромоста.

В Омске возле метромоста поменяли схему движения
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#Ленинградский мост#Дороги#ПДД#Транспортная развязка#Город#Омск#Евгений Игишев
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