В департаментах мэрии Омска ищут заместителей директоров с зарплатой до 67 тысяч

В администрации Омска ищут заместителей директоров в департаменты. Соискателям предлагают заработную плату от 55 до 67 тысяч рублей. Заявки принимают до 31 мая. Для соискателей обязателен опыт госслужбы не менее 2 лет и высшее образование.