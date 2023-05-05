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В департаментах мэрии Омска ищут заместителей директоров с зарплатой до 67 тысяч

5 мая 2023, 09:05
Фото: Город55
Для соискателей обязателен опыт госслужбы не менее 2 лет.

В администрации Омска ищут заместителей директоров в департаменты. Соискателям предлагают заработную плату от 55 до 67 тысяч рублей. Заявки принимают до 31 мая. Для соискателей обязателен опыт госслужбы не менее 2 лет и высшее образование.

В департамент образования требуется заместитель директора, который будет заниматься вопросами административно-хозяйственного и материально-технического обеспечения деятельности департамента.

В департамент контроля также ищут заместителя руководителя.

«Реализация переданного государственного полномочия, а также координация работы, связанной с выполнением структурными подразделениями Администрации города Омска функций по осуществлению муниципального контроля на территории города» — гласят должностные требования для чиновника.

В департаменте городского хозяйства заместителю директора предстоит заниматься вопросами оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронений, озеленения города, заведовать муниципальным банным хозяйством.

В департаменте имущественных отношений заместитель главы ведомства будет курировать операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг.

Что касается последнего, ведомства, то 2 мая из него был уволен заместитель директора Евгений Кондратьев. Чиновник в настоящее время находится под следствием. Его обвиняют в получении взятки.

Чиновника Кондратьева, попавшегося на взятке, уволили из администрации Омска
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#Евгений Игишев#Департамент#Департамент имущественных отношений#Работа#Вакансии#Евгений Кондратьев
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