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Чиновника Кондратьева, попавшегося на взятке, уволили из администрации Омска

3 мая 2023, 10:38
Фото: Город55
Кондратьева отправили в СИЗО на 2 месяца
Евгений Кондратьев в настоящее время находится под следствием.

Евгения Кондратьева 2 мая официально уволили с поста заместителя директора департамента имущественных отношений администрации Омска. Об этом Городу55 сообщили в мэрии.

Напомним, что чиновник в настоящее время находится под следствием. Его обвиняют в получении взятки. 9 марта Кондратьев в кафе на улице Ленина, 7 получил от омского предпринимателя Геннадия Ушакова 970 тысяч рублей. Это вознаграждение должно было посодействовать в скорейшем оформлении долгосрочной аренды помещений на Центральном рынке.

28 апреля Куйбышевский районный суд избрал для Кондратьева меру пресечения и заключил чиновника под стражу на два месяца.

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#Политика#Коррупция#Евгений Игишев#Уголовное дело#Мэрия Омска#Евгений Кондратьев#Взятка
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