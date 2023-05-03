Чиновника Кондратьева, попавшегося на взятке, уволили из администрации Омска

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
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Updated Сегодня, 10:40
Евгения Кондратьева 2 мая официально уволили с поста заместителя директора департамента имущественных отношений администрации Омска. Об этом Городу55 сообщили в мэрии.
Напомним, что чиновник в настоящее время находится под следствием. Его обвиняют в получении взятки. 9 марта Кондратьев в кафе на улице Ленина, 7 получил от омского предпринимателя Геннадия Ушакова 970 тысяч рублей. Это вознаграждение должно было посодействовать в скорейшем оформлении долгосрочной аренды помещений на Центральном рынке.
28 апреля Куйбышевский районный суд избрал для Кондратьева меру пресечения и заключил чиновника под стражу на два месяца.