Чиновника Кондратьева, попавшегося на взятке, уволили из администрации Омска

Напомним, что чиновник в настоящее время находится под следствием. Его обвиняют в получении взятки. 9 марта Кондратьев в кафе на улице Ленина, 7 получил от омского предпринимателя Геннадия Ушакова 970 тысяч рублей. Это вознаграждение должно было посодействовать в скорейшем оформлении долгосрочной аренды помещений на Центральном рынке.