Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Изображение материала

Участников СВО из Омска освободили от платы за детсады и школьникое питание

4 мая 2023, 13:25
Фото: Город55
иллюстрация
Изменения внесли на заседании регионального Правительства.

Сегодня, 4 марта, в своем телеграм-канале врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в регионе семьи мобилизованных, контрактников и добровольцев больше не будут платить за детский сад и за горячее питание школьников с 5-11 класс.

«Поручил распределить муниципалитетам 45 миллионов рублей на дополнительные меры поддержки участникам СВО», — рассказал Виталий Хоценко.

Отметим, что данные изменения внесли на заседании регионального Правительства.

Напомним, что недавно решили предоставить мобилизованным, военнослужащим по контракту и добровольцам из Омской области отсрочку по платежам за арендованное областное имущество.

В Омске семьям мобилизованных разрешат бесплатно посещать занятия в спортивных школах
Узнать подробнее
#Врио губернатора Омской области#Сво#Поддержка#Плата#Общество#Город
Подпишитесь
Топ арбитража. Миллиардер Струков, холдинг AEON и два пароходства
Сегодня, 13:14
Омский миллиардер Капустин продает долгострой на Чкалова за 144 млн рублей
Сегодня, 06:07
Бывшему замначальника отдела омской полиции дали 7 лет колонии за мошенничество
Сегодня, 06:22
«Центр компетенций» Алексея Сокина переподчинили Дмитрию Махине
Сегодня, 06:32
Главврач Тарской ЦРБ Мироненко ответит за ремонт своего внедорожника за счет больницы
Сегодня, 05:20
Новым директором департамента архитектуры омской мэрии стала Ирина Гаак
Сегодня, 08:01