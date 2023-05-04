Участников СВО из Омска освободили от платы за детсады и школьникое питание

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Сегодня, 4 марта, в своем телеграм-канале врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в регионе семьи мобилизованных, контрактников и добровольцев больше не будут платить за детский сад и за горячее питание школьников с 5-11 класс.
«Поручил распределить муниципалитетам 45 миллионов рублей на дополнительные меры поддержки участникам СВО», — рассказал Виталий Хоценко.
Отметим, что данные изменения внесли на заседании регионального Правительства.
Напомним, что недавно решили предоставить мобилизованным, военнослужащим по контракту и добровольцам из Омской области отсрочку по платежам за арендованное областное имущество.