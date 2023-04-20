Мобилизованным омичам предоставят отсрочку по аренде областного имущества и земли

Мобилизованным, военнослужащим по контракту и добровольцам из Омской области предоставят отсрочку по платежам за арендованное областное имущество. Мера поддержки коснется как физических, так и юридических лиц, в частности предпринимателей, где военнослужащий — единственный учредитель и руководитель.