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Мобилизованным омичам предоставят отсрочку по аренде областного имущества и земли

20 апреля 2023, 10:53
Фото: 1MI
Мера поддержки коснется как физических, так и юридических лиц.

Мобилизованным, военнослужащим по контракту и добровольцам из Омской области предоставят отсрочку по платежам за арендованное областное имущество. Мера поддержки коснется как физических, так и юридических лиц, в частности предпринимателей, где военнослужащий — единственный учредитель и руководитель.

«Арендаторы областного имущества и земельных участков получат отсрочку на срок прохождения военной службы и 90 дней после ее окончания. Они также смогут расторгнуть договоры аренды без штрафных санкций. Поручил также министерству имущественных отношений Омской области рассмотреть возможность распространить меру поддержки и на членов семей участников СВО», — сообщил сегодня, 20 апреля, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в социальных сетях.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Он будет работать по принципу МФЦ. Создать фонд помощи участникам СВО в регионах распорядился Владимир Путин в конце февраля в своем обращении к Федеральному собранию.

В Омске откроется фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»
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#Евгений Игишев#Мобилизация#Мобилизованные#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Аренда#Аренда земли#Город#Общество#Экономика#Омская область#Омск#Спецоперация
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