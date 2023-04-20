Мобилизованным омичам предоставят отсрочку по аренде областного имущества и земли

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Мобилизованным, военнослужащим по контракту и добровольцам из Омской области предоставят отсрочку по платежам за арендованное областное имущество. Мера поддержки коснется как физических, так и юридических лиц, в частности предпринимателей, где военнослужащий — единственный учредитель и руководитель.
«Арендаторы областного имущества и земельных участков получат отсрочку на срок прохождения военной службы и 90 дней после ее окончания. Они также смогут расторгнуть договоры аренды без штрафных санкций. Поручил также министерству имущественных отношений Омской области рассмотреть возможность распространить меру поддержки и на членов семей участников СВО», — сообщил сегодня, 20 апреля, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в социальных сетях.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Он будет работать по принципу МФЦ. Создать фонд помощи участникам СВО в регионах распорядился Владимир Путин в конце февраля в своем обращении к Федеральному собранию.