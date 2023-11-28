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Ноябрь 2023
Регоператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет брать с омичей плату за вывоз ТКО
28 ноября 2023, 06:16
Май 2023
Участников СВО из Омска освободили от платы за детсады и школьное питание
Изменения внесли на заседании регионального Правительства.
4 мая 2023, 13:25
Апрель 2023
1,2 млрд рублей задолженности. Сколько омичи должны платить за капремонт в 2023 году
18 апреля 2023, 06:00
Февраль 2023
Омичам рассказали, какие продукты больше всего подорожали в январе
Сильно дороже в прошлом месяце стали репчатый лук, огурцы и помидоры.
14 февраля 2023, 10:38

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