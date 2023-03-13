В Омске семьям мобилизованных разрешат бесплатно посещать занятия в спортивных школах

Из нового проекта следует, что омичи бесплатно смогут посещать семь бюджетных учреждений. Катание на лыжах с предоставлением спортинвентаря доступно на базе спортшколы олимпийского резерва «Центр лыжного спорта» и спортивной школы

«Крутая горка». На коньках можно покататься в спортивной школе А. В. Кожевникова и спортивной школе олимпийского резерва № 35 (в ледовых дворцах на

улице 8 Восточная, 22 и улице Бархатовой, 8 Б). Возможность бесплатно поиграть в настольный теннис предоставят спортивная школа А. В. Кожевникова и спортивная школа олимпийского резерва № 3 (ул. Андрианова, 36).