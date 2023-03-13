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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

В Омске семьям мобилизованных разрешат бесплатно посещать занятия в спортивных школах

13 марта 2023, 13:50
Фото: 1MI
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Льготу предоставят омским семьям, члены которых отправились на военную службу по мобилизации или контракту.

В Омске установили дополнительную меру социальной поддержки для семей, члены которых отправились в зону СВО. Согласно проекту постановления, который оказался в распоряжении Города55, омичи смогут бесплатно посещать занятия в нескольких спортивных школах.

Новая льгота действует до окончания периода проведения СВО. С собой у членов семьи должен быть внушительный перечень документов. Среди них паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении, а также документ, подтверждающий что гражданин сейчас находится в зоне проведения спецоперации.

Из нового проекта следует, что омичи бесплатно смогут посещать семь бюджетных учреждений. Катание на лыжах с предоставлением спортинвентаря доступно на базе спортшколы олимпийского резерва «Центр лыжного спорта» и спортивной школы
«Крутая горка». На коньках можно покататься в спортивной школе А. В. Кожевникова и спортивной школе олимпийского резерва № 35 (в ледовых дворцах на
улице 8 Восточная, 22 и улице Бархатовой, 8 Б). Возможность бесплатно поиграть в настольный теннис предоставят спортивная школа А. В. Кожевникова и спортивная школа олимпийского резерва № 3 (ул. Андрианова, 36).

Также среди доступных занятий — разовое посещение бассейна в спортшколе олимпийского резерва № 6, бадминтон в спортшколе олимпийского резерва № 3 (ул. Суровцева, 49), карате (ул. Индустриальная, 4Б), восточное боевое единоборство (ул. Красных зорь, 54/4) и тхэквондо (ул. Орджоникидзе, 287).

На новую льготу могут претендовать семьи, в которых есть следующие категории граждан:

  • Призванные на военную службу по мобилизации военными комиссариатами Омской области, а также граждане, которые зарегистрированы на территории Омской области, но призваны комиссариатами других субъектов РФ;
  • Лица, заключившие контракт с Минобороны РФ и уехавшие в зону проведения;
  • Жители Омской области, принимающие участие в СВО в составе отрядов «БАРС»;
  • Военнослужащие, те, кто проходит службу в войсках нацгвардии и имеет специальное звание полиции, а также граждане, которые проживают на территории региона и заключили контракт о прохождении военной службы в войсках нацгвардии и направленные в зону СВО;
  • Военнослужащие войсковой части 39 965, которых отправили в командировку в зону проведения СВО;
  • Сотрудники Управления МВД России по Омской области, заключившие контракт о прохождении службы и направленные для участия в СВО.

Напомним, ранее мэр Омска заявил, что семьям мобилизованных, проживающих в частном секторе, помогут с вывозом снега.

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#Юлия Истомина#Льгота#Мобилизованные#Спецоперация#Сво#Спорт#Бесплатное посещение#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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