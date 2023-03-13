В Омске семьям мобилизованных разрешат бесплатно посещать занятия в спортивных школах

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В Омске установили дополнительную меру социальной поддержки для семей, члены которых отправились в зону СВО. Согласно проекту постановления, который оказался в распоряжении Города55, омичи смогут бесплатно посещать занятия в нескольких спортивных школах.
Новая льгота действует до окончания периода проведения СВО. С собой у членов семьи должен быть внушительный перечень документов. Среди них паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении, а также документ, подтверждающий что гражданин сейчас находится в зоне проведения спецоперации.
Из нового проекта следует, что омичи бесплатно смогут посещать семь бюджетных учреждений. Катание на лыжах с предоставлением спортинвентаря доступно на базе спортшколы олимпийского резерва «Центр лыжного спорта» и спортивной школы
«Крутая горка». На коньках можно покататься в спортивной школе А. В. Кожевникова и спортивной школе олимпийского резерва № 35 (в ледовых дворцах на
улице 8 Восточная, 22 и улице Бархатовой, 8 Б). Возможность бесплатно поиграть в настольный теннис предоставят спортивная школа А. В. Кожевникова и спортивная школа олимпийского резерва № 3 (ул. Андрианова, 36).
Также среди доступных занятий — разовое посещение бассейна в спортшколе олимпийского резерва № 6, бадминтон в спортшколе олимпийского резерва № 3 (ул. Суровцева, 49), карате (ул. Индустриальная, 4Б), восточное боевое единоборство (ул. Красных зорь, 54/4) и тхэквондо (ул. Орджоникидзе, 287).
На новую льготу могут претендовать семьи, в которых есть следующие категории граждан:
Напомним, ранее мэр Омска заявил, что семьям мобилизованных, проживающих в частном секторе, помогут с вывозом снега.