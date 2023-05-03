Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Изображение материала

В салонах Омска на место новых авто пришли подержанные иномарки из Казахстана

3 мая 2023, 07:20
Фото: 1MI
Иллюстрация
Продажи новых автомобилей при этом упали на 60%.

В омских автосалонах стало больше подержанных иномарок, поставляемых из Казахстана, сообщили сегодня, 3 мая, в пресс-службе регионального отделения Банка России. Этому благоприятствует географическое соседство.

«Покупка авто в соседней стране и последующая перепродажа в Омске сдерживают рост рыночных цен на импортные автомобили с пробегом и расширяют их предложение», — рассказали в Банке России.

Продажи новых автомобилей при этом упали на 60% по сравнению с прошлым годом.

Весной 2022 года омичи скупили почти все новые иномарки в автосалонах. По словам дилеров, спрос вырос на все модели. За машинами приезжали, в том числе, из других регионов. Из-за экономических санкций ряд зарубежных автопроизводителей приостановили поставки и производство автомобилей в РФ. 

Ажиотаж на авторынке. Омичи скупили почти все новые иномарки в автосалонах
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Экономика#Бизнес#Автомобиль#Казахстан#Автосалон#Омск
Подпишитесь
Впереди Сибири всей. Омская области вышла на первое место в СФО по лесным пожарам
Вчера, 06:20
Омские заключенные в 2022 году стали чаще болеть ВИЧ, но реже — туберкулезом
Сегодня, 04:34
В Омске с 3 мая начнут отключать отопление
Вчера, 06:33
В Омске шесть управляющих компаний лишили лицензий
Сегодня, 02:58
За месяц клещи покусали почти 400 омичей
Вчера, 13:35
Омск внезапно накроет облаком смертельно опасного газа
Вчера, 07:36