В салонах Омска на место новых авто пришли подержанные иномарки из Казахстана

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В омских автосалонах стало больше подержанных иномарок, поставляемых из Казахстана, сообщили сегодня, 3 мая, в пресс-службе регионального отделения Банка России. Этому благоприятствует географическое соседство.
«Покупка авто в соседней стране и последующая перепродажа в Омске сдерживают рост рыночных цен на импортные автомобили с пробегом и расширяют их предложение», — рассказали в Банке России.
Продажи новых автомобилей при этом упали на 60% по сравнению с прошлым годом.
Весной 2022 года омичи скупили почти все новые иномарки в автосалонах. По словам дилеров, спрос вырос на все модели. За машинами приезжали, в том числе, из других регионов. Из-за экономических санкций ряд зарубежных автопроизводителей приостановили поставки и производство автомобилей в РФ.