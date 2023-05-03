В салонах Омска на место новых авто пришли подержанные иномарки из Казахстана

Весной 2022 года омичи скупили почти все новые иномарки в автосалонах. По словам дилеров, спрос вырос на все модели. За машинами приезжали, в том числе, из других регионов. Из-за экономических санкций ряд зарубежных автопроизводителей приостановили поставки и производство автомобилей в РФ.