В омских школах потратят 40 млн рублей на «патриотическое воспитание»

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
В Омском городском совете сегодня прошло очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Одним из пунктов повести был доклад администрации о внесении изменений в городской бюджет на текущий год.
Особый интерес депутатов вызвал пункт о выделении дополнительных 40 млн рублей на «мероприятия по патриотическому воспитанию». Выяснилось, что речь о новых зарплатных ставках: в каждой школе Омска появится «советник директора по воспитанию».
— Это происходит с прошлого года в связи с реализацией национального проекта «Образование», федерального проекта «Патриотическое воспитание», — объяснила вице-мэр Инна Елецкая. — Деятельность советников будет связана с общественными организациями, например, с «Движением первых». Там 13 направлений работы…
— Я так понимаю, это как раньше были октябрята, пионеры и комсомольцы? — уточнил депутат Дмитрий Лицкевич.
Ответ был утвердительным. Елецкая уточнила, что деньги по этой статье расходов уже выделил федеральный центр, причем 40 миллионов — это только зарплаты советников.
Депутаты без каких-то дискуссий утвердили проект изменений. Окончательное решение об изменениях в бюджете будет принято на ближайшем пленарном заседании.