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80% омичей недовольны своей заработной платой

3 мая 2023, 11:02
Фото: Город55
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Юристы, ИТ-специалисты и работники науки и образования хотят приумножить свои зарплаты вдвое.

На этот раз исследователи компании HeadHunter выясняли насколько удовлетворены жители Омска своим заработком. Оказалось, что 80% омичей недовольны своей зарплатой:

  • медики и фармацевты — 84% сотрудников;
  • сотрудники сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» — 80%;
  • юристы — 76%.

Также выяснилось, что среди довольных своим заработков всего 17% сотрудников. Чаще всего довольны зарплатой работники из сфер «Безопасность» (35%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (30%) и «Информационные технологии» (30%).

Отметим, что больше половины (54%) опрошенных хотят зарабатывать больше. 11% согласились бы на повышение зарплаты минимум на 40-50%, 27% — на 20-40% и 8% — на 20%. Кстати, именно юристы, ИТ-специалисты и работники науки и образования хотят приумножить свои зарплаты вдвое.

Напомним, что по последним данным научные сотрудники в среднем зарабатывают 81 058 рублей, а преподаватели вузов — 78 892 ₽. Средняя зарплата врачей — 73 798 рублей.

Средняя зарплата. Сколько получают омичи
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#Зарплата#Общество#Город#Деньги#Новости#Омск#Омская область#Аналитика
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