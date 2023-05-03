80% омичей недовольны своей заработной платой

Отметим, что больше половины (54%) опрошенных хотят зарабатывать больше. 11% согласились бы на повышение зарплаты минимум на 40-50%, 27% — на 20-40% и 8% — на 20%. Кстати, именно юристы, ИТ-специалисты и работники науки и образования хотят приумножить свои зарплаты вдвое.