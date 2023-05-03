80% омичей недовольны своей заработной платой

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
На этот раз исследователи компании HeadHunter выясняли насколько удовлетворены жители Омска своим заработком. Оказалось, что 80% омичей недовольны своей зарплатой:
Также выяснилось, что среди довольных своим заработков всего 17% сотрудников. Чаще всего довольны зарплатой работники из сфер «Безопасность» (35%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (30%) и «Информационные технологии» (30%).
Отметим, что больше половины (54%) опрошенных хотят зарабатывать больше. 11% согласились бы на повышение зарплаты минимум на 40-50%, 27% — на 20-40% и 8% — на 20%. Кстати, именно юристы, ИТ-специалисты и работники науки и образования хотят приумножить свои зарплаты вдвое.
Напомним, что по последним данным научные сотрудники в среднем зарабатывают 81 058 рублей, а преподаватели вузов — 78 892 ₽. Средняя зарплата врачей — 73 798 рублей.