Омичам рассказали, сколько в среднем зарабатывают врачи и учителя

Зарплата преподавателей вузов составила 78 892 рубля, значительно меньше зарабатывают преподаватели в колледжах и училищах — 39 229. Учителя в школах получают 37 761 рубль (не включая выплаты за классное руководство). Воспитатели в детских садах зарабатывают 34 125 рублей, а педагоги дополнительного образования детей чуть больше — 36 340 рублей.