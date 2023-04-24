Омичам рассказали, сколько в среднем зарабатывают врачи и учителя

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Подведены итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда работников социальной сферы и науки Омской области за 2022 год. Согласно данным Омскстата, средняя зарплата составляет 37 505 рублей.
Лидерами по заработной плате в социальной сфере стали научные сотрудники — 81 058 рублей. Соцработники зарабатывают в среднем 36 852 рубля, а работники учреждений культуры — 36 626 рублей.
Зарплата преподавателей вузов составила 78 892 рубля, значительно меньше зарабатывают преподаватели в колледжах и училищах — 39 229. Учителя в школах получают 37 761 рубль (не включая выплаты за классное руководство). Воспитатели в детских садах зарабатывают 34 125 рублей, а педагоги дополнительного образования детей чуть больше — 36 340 рублей.
Заработная плата врачей составила 73 798 рублей. В то время как медсестрам и среднему фармацевтическому персоналу выплачивают 36 450 рублей. Меньше всего зарплата оказалась у санитарок — 33 511 рублей.
Напомним, что в регионе за февраль 2023 года средняя зарплата достигла 49 тысяч рублей.