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Средняя зарплата. Сколько получают омичи

23 апреля 2023, 09:15
Фото: 1MI
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Средняя зарплата омичей достигла 49 тыс руб

Приводим данные Омскстата.

Омские статистики представили данные по зарплате за февраль 2023 года. В среднем жители региона получают 48 982 рубля. Рост за месяц составил 4,4%. Средняя оплата труда за январь–февраль этого года — 47 949 рублей. Показатели превышают аналогичные за прошлый год примерно на 22%.

Больше всего — вдвое — зарплата увеличилась у производителей мебели. А вот рабочие компаний по выпуску электрооборудования стали получать на 11% меньше.

#Статистика#Омскстат#Зарплата#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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