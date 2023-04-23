Средняя зарплата. Сколько получают омичи

Омские статистики представили данные по зарплате за февраль 2023 года. В среднем жители региона получают 48 982 рубля. Рост за месяц составил 4,4%. Средняя оплата труда за январь–февраль этого года — 47 949 рублей. Показатели превышают аналогичные за прошлый год примерно на 22%.