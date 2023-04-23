Средняя зарплата. Сколько получают омичи

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Омские статистики представили данные по зарплате за февраль 2023 года. В среднем жители региона получают 48 982 рубля. Рост за месяц составил 4,4%. Средняя оплата труда за январь–февраль этого года — 47 949 рублей. Показатели превышают аналогичные за прошлый год примерно на 22%.
Больше всего — вдвое — зарплата увеличилась у производителей мебели. А вот рабочие компаний по выпуску электрооборудования стали получать на 11% меньше.