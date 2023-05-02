У омичей насчитали 65 машин стоимостью свыше 10 млн рублей

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Оказалось, что в Омской области за 2021 год владельцы дорогостоящих авто должны выплатить транспортный налог на 6,7 млн рублей. Это касается машин стоимостью от 10-15 млн рублей (до 10 лет) и свыше 15 млн (до 20 лет). Об этом сообщили в УФНС.
Отметим, что всего в регионе 65 дорогих машин. 37 автомобилей насчитали у физических лиц, то есть налог у них составил 3,8 млн рублей. 28 авто принадлежат компаниям из Омска и их налог — 2,9 млн рублей.
«С 2023 года для расчета транспортного налога и его авансовых платежей применяется коэффициент 3 в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, выпущенных не более 20 лет назад», — уточнили в УФНС.
Напомним, статистики рассказали, что средняя зарплата омичей за февраль 2023 года составила 48 982 рубля. Данные показатели превысили аналогичные за 2022 год примерно на 22%.