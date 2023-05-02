У омичей насчитали 65 машин стоимостью свыше 10 млн рублей

Оказалось, что в Омской области за 2021 год владельцы дорогостоящих авто должны выплатить транспортный налог на 6,7 млн рублей. Это касается машин стоимостью от 10-15 млн рублей (до 10 лет) и свыше 15 млн (до 20 лет). Об этом сообщили в УФНС.