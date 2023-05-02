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Омскому водоканалу в мае одобрили проект реконструкции труб по улице Багратиона

2 мая 2023, 10:31
Фото: 1MI
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Проект получил положительное заключение экспертизы.

Акционерное общество «Омскводоканал» планирует заняться реконструкцией напорного коллектора диаметром 300 мм на улице Багратиона. Городу55 стало известно, что речь идет об участке от поселка Загородный, дом 30 до камеры переключения.

Подготовкой проекта занималось ООО «Проект ВК», директором и единственным учредителем которого является Владимир Шпук. Положительное заключение экспертизы выдало ООО «Базис». Причем, произошло это только сегодня, 2 мая, так что сами ремонтные работы видимо начнутся еще позже.

Директором «Омскводоканала» в марте прошлого года стал Павел Козлов. За 2022 год выручка компании составила 4,5 млрд рублей.

Кстати, на прошлой неделе омичам, проживающим в разных округах города, пришлось трижды остаться без воды из-за проводившегося ремонта на водопроводе.

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#Юлия Истомина#Водоканал#Ремонт#Проект#Ремонт труб#Общество#Город#Новости#Омск
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