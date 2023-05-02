Омскому водоканалу в мае одобрили проект реконструкции труб по улице Багратиона

Подготовкой проекта занималось ООО «Проект ВК», директором и единственным учредителем которого является Владимир Шпук. Положительное заключение экспертизы выдало ООО «Базис». Причем, произошло это только сегодня, 2 мая, так что сами ремонтные работы видимо начнутся еще позже.