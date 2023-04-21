Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В следующий четверг, 27 апреля, в Омске пройдут ремонтные работы на водопроводе сразу в двух точках.
С 10:00 до 24:00 холодная вода временно будет отсутствовать у абонентов по адресам:
-Ул. Взлетная 1, 1а, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6.
С 10:00 до 17:00 по адресам:
— Ул. 9-я Линия 161, 159, 157, 155, 153, 163;
— Ул. Б. Хмельницкого 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186.
На этой неделе также стал известен график отключения горячей воды в Омске. Узнать, в какие числа под отключение попадет ваш дом, можно в нашем материале: