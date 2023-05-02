Омич серьезно пострадал на собственном диване во время пожара

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Городу55 стали известны подробности пожара в многоэтажке на улице 22 Апреля, 4Б, где в воскресенье, 30 апреля, загорелась одна из квартир.
«На момент прибытия первого подразделения из окна четырехкомнатной квартиры на 3-м этаже шел густой дым. Из жилища в безопасную зону был эвакуирован 1 человек. Еще 10 жильцов дома вышли из подъезда самостоятельно», — рассказали в ГУ МЧС по Омской области.
С огнем спасатели справились весьма быстро — площадь пожара составила всего 5 квадратных метров, а в результате возгорания пострадал диван и некоторые вещи.
Между тем, как стало известно Городу55 от источника в экстренных службах, из квартиры был эвакуирован 50-летний хозяин, которого на «скорой» увезли в больницу. Там у мужчины диагностировали серьезное отравление угарным газом и госпитализировали.
Причины этого инцидента сейчас устанавливаю эксперты.