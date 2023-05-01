Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:37

Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Изображение материала

Омский «Авангард» расторг контракт с форвардом Федором Малыхиным

1 мая 2023, 03:37
Фото: ХК Авангард
Малыхин подписал контракт с Авангардом в мае прошлого года
В прошедшем сезоне 32-летний нападающий сыграл в регулярке 61 матч и отметился тремя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.

Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Федором Малыхиным. Информация об этом появилась 30 апреля на официальной странице клуба ВКонтакте.

«Хоккейный клуб „Авангард“ и нападающий Федор Малыхин расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере», — рассказали в клубе.

Центральный нападающий заключил контракт на 2 года с омской командой в конце мая 2022 года. Но трудовые отношения с клубом завершились досрочно. В прошедшем сезоне 32-летний форвард сыграл в регулярке 61 матч и отметился тремя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.

На прошлой неделе стало известно, что новым генеральным менеджером омского «Авангарда» назначен Антон Курьянов. Генменеджер заявил, что в ближайшее время в клубе определятся с кандидатурой нового главного тренера.

Новым генеральным менеджером омского «Авангарда» назначен Антон Курьянов
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Хоккей#Авангард хоккей#ХК Авангард#Нападающий#Спорт#Омск#Омская область
Подпишитесь
Тысячи зрителей, отжимания и силовой экстрим. В Омске прошел концерт Газманова
Сегодня, 07:19
Омичи устали от мусора. Что происходит со стихийными свалками после субботников
30 апреля 13:46
Птичку жалко. Страусиная ферма в Омске находится на грани закрытия
30 апреля 11:14
Бизнесмен из Самары выкупил еще одну часть омской продовольственной корпорации «Оша»
Сегодня, 05:13
Ушла эпоха. В Омске сносят забор на улице Жукова, стоявший там не одно десятилетие
Сегодня, 05:59
Сборы просто космос. Фильм «Вызов» в Омске стал самым кассовым по итогам апреля
Сегодня, 08:14