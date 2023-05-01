Омский «Авангард» расторг контракт с форвардом Федором Малыхиным

Центральный нападающий заключил контракт на 2 года с омской командой в конце мая 2022 года. Но трудовые отношения с клубом завершились досрочно. В прошедшем сезоне 32-летний форвард сыграл в регулярке 61 матч и отметился тремя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.