Омский «Авангард» расторг контракт с форвардом Федором Малыхиным

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Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Федором Малыхиным. Информация об этом появилась 30 апреля на официальной странице клуба ВКонтакте.
«Хоккейный клуб „Авангард“ и нападающий Федор Малыхин расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере», — рассказали в клубе.
Центральный нападающий заключил контракт на 2 года с омской командой в конце мая 2022 года. Но трудовые отношения с клубом завершились досрочно. В прошедшем сезоне 32-летний форвард сыграл в регулярке 61 матч и отметился тремя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.
На прошлой неделе стало известно, что новым генеральным менеджером омского «Авангарда» назначен Антон Курьянов. Генменеджер заявил, что в ближайшее время в клубе определятся с кандидатурой нового главного тренера.