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Где родился, там не пригодился. Более 40 тысяч омичей сидят без работы

30 апреля 2023, 05:48
Фото: 1MI
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Более 40 тысяч омичей нигде не работают

Уровень безработицы не снижается.

Омскстат отчитался об обстановке на рынке труда по итогам января-марта 2023 года. Поясним: под рабочей силой эксперты понимают трудоспособное население в возрасте от 15 лет.

Численность рабочей силы — 941,7 тысяч человек. 901 тысяча омичей были трудоустроены, еще 40,7 тысяч числились как безработные.

Уровень занятости населения — 59,8%, показатель безработицы — 4,3%. Ранее мы рассказывали об аналогичных показателях за период с декабря 2022 года по февраль 2023 года. Тогда численность рабочей силы была значительнее, а вот остальные параметры остались на том же уровне.

В Омской области занятость населения снизилась, а уровень безработицы вырос
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#Работа#Безработица#Статистика#Омскстат#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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