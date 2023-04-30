Где родился, там не пригодился. Более 40 тысяч омичей сидят без работы

Уровень занятости населения — 59,8%, показатель безработицы — 4,3%. Ранее мы рассказывали об аналогичных показателях за период с декабря 2022 года по февраль 2023 года. Тогда численность рабочей силы была значительнее, а вот остальные параметры остались на том же уровне.