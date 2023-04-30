Где родился, там не пригодился. Более 40 тысяч омичей сидят без работы

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
Омскстат отчитался об обстановке на рынке труда по итогам января-марта 2023 года. Поясним: под рабочей силой эксперты понимают трудоспособное население в возрасте от 15 лет.
Численность рабочей силы — 941,7 тысяч человек. 901 тысяча омичей были трудоустроены, еще 40,7 тысяч числились как безработные.
Уровень занятости населения — 59,8%, показатель безработицы — 4,3%. Ранее мы рассказывали об аналогичных показателях за период с декабря 2022 года по февраль 2023 года. Тогда численность рабочей силы была значительнее, а вот остальные параметры остались на том же уровне.