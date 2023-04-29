В Омске в ДТП из-за пьяного водителя пострадал 2-летний ребенок

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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В Омске госавтоинспекторы разбираются во всех нюансах ДТП у торгового центра «Континент», где пострадал 2-летний ребенок.
«Предварительно, 27-летний парень за рулем ГАЗ-31105 на объездной дороге у торгового комплекса выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Camry, которой управлял 29-летний мужчина», — пояснили в УГИБДД по Омской области.
В результате столкновения в больницу с различными травмами увезли маленького пассажира иномарки, а также потенциального виновника ДТП.
Как установили госавтоинспекторы, за рулем водитель ГАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения, так же у него отсутствовали права. В итоге на омича составили сразу три протокола, — за пьяную езду без прав, за незарегистрированный автомобиль и за ДТП с пострадавшими.