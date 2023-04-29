В Омске в ДТП из-за пьяного водителя пострадал 2-летний ребенок

Как установили госавтоинспекторы, за рулем водитель ГАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения, так же у него отсутствовали права. В итоге на омича составили сразу три протокола, — за пьяную езду без прав, за незарегистрированный автомобиль и за ДТП с пострадавшими.