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В Омске в ДТП из-за пьяного водителя пострадал 2-летний ребенок

29 апреля 2023, 04:45
Фото: УГИБДД по Омской области
Водитель Волги был пьян
Так же, как выяснили силовики, потенциальный виновник аварии сел за руль без прав.

В Омске госавтоинспекторы разбираются во всех нюансах ДТП у торгового центра «Континент», где пострадал 2-летний ребенок.

«Предварительно, 27-летний парень за рулем ГАЗ-31105 на объездной дороге у торгового комплекса выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Camry, которой управлял 29-летний мужчина», — пояснили в УГИБДД по Омской области.

В результате столкновения в больницу с различными травмами увезли маленького пассажира иномарки, а также потенциального виновника ДТП.

В аварии пострадал 2-летний ребенокВ аварии пострадал 2-летний ребенок
В аварии пострадал 2-летний ребенок
Фото: УГИБДД по Омской области

Как установили госавтоинспекторы, за рулем водитель ГАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения, так же у него отсутствовали права. В итоге на омича составили сразу три протокола, — за пьяную езду без прав, за незарегистрированный автомобиль и за ДТП с пострадавшими.

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#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#ДТП#Авария#ЧП#Новости#Омск#Омская область#Россия
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