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Бастрыкин взял на контроль дело о гибели двух молодых омичей в ДТП

25 апреля 2023, 05:16
Фото: СКР по Омской области
Молодые люди катались на автомобиле без прав и врезались на трассе в фуру.

Председатель СК России Александр Бастрыкин сегодня, 25 апреля, поручил доложить о ходе расследования ДТП в Омской области с двумя погибшими молодыми людьми.

По версии следствия 21 апреля двое приятелей без разрешения владельца «ВАЗа», сели в автомобиль, чтобы покататься, при этом у 18-летнего парня не было водительских прав. На федеральной автодороге около поселка Октябрьский юноша не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой DAF.

В результате сильного удара легковушка превратилась в груду искореженного металла. От травм 18-летний водитель скончался на месте, а пассажир — в больнице.

Следователи завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения. Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Олегу Винникову доложить о ходе расследования дела.

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#Уголовное дело#Следком#Следователи#Александр Бастрыкин#Авария#Смерть#Происшествия#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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