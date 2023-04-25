Бастрыкин взял на контроль дело о гибели двух молодых омичей в ДТП

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
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Председатель СК России Александр Бастрыкин сегодня, 25 апреля, поручил доложить о ходе расследования ДТП в Омской области с двумя погибшими молодыми людьми.
По версии следствия 21 апреля двое приятелей без разрешения владельца «ВАЗа», сели в автомобиль, чтобы покататься, при этом у 18-летнего парня не было водительских прав. На федеральной автодороге около поселка Октябрьский юноша не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой DAF.
В результате сильного удара легковушка превратилась в груду искореженного металла. От травм 18-летний водитель скончался на месте, а пассажир — в больнице.
Следователи завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения. Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Олегу Винникову доложить о ходе расследования дела.