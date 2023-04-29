Омичам рассказали, что делать при подходе дымового облака

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
В Омской области 64 крупных пожара и 5491 термоточка, согласно данным сервиса «Карта пожаров». Обь-Иртышское УГМС прогнозирует, что северное направление ветра еще сохранится до 30 апреля.
Отметим, что во всех городских пожарных частях дополнительно введена в резерв техника, силы и средства перешли на усиленный режим работы.
В связи с масштабными пожарами Управление Роспотребнадзора по Омской области напоминает омичам правила и меры защиты от воздействия продуктов горения: