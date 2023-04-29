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Омичам рассказали, что делать при подходе дымового облака

29 апреля 2023, 03:59
Фото: Город55
иллюсрация
В регионе 64 крупных пожара.

В Омской области 64 крупных пожара и 5491 термоточка, согласно данным сервиса «Карта пожаров». Обь-Иртышское УГМС прогнозирует, что северное направление ветра еще сохранится до 30 апреля.

Отметим, что во всех городских пожарных частях дополнительно введена в резерв техника, силы и средства перешли на усиленный режим работы.

В связи с масштабными пожарами Управление Роспотребнадзора по Омской области напоминает омичам правила и меры защиты от воздействия продуктов горения:

  • следить за информацией о пожарной обстановке и сигналах гражданской обороны, а также следовать всем указаниям (использовать медицинские маски, респираторы);
  • при подходе дымового облака плотно закрыть входные двери, окна и форточки, открывать их только после прохождения дымового облака;
  • для образовательных учреждений и дошкольных учреждений — исключить пребывание вне помещений (временно отменить занятия физической культурой, спортивных мероприятий и состязаний;
  • для лечебно-профилактических учреждений — герметизация палат и других помещений, исключение лечебно-физкультурных процедур (вызывающих форсированное дыхание), использование имеющихся бытовых и медицинских климатических приборов.
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#Лесной пожар#МЧС#ГУ МЧС по Омской области#Роспотребнадзор#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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