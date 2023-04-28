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В Колосовском районе Омской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

28 апреля 2023, 13:39
Фото: Город55
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С 28 апреля по 28 июня действует особый противопожарный режим.

В пресс-службе главного управления лесного хозяйства Омской области сообщили, что вчера, 27 апреля, в Омской области ликвидировали 8 лесных пожаров. Огонь охватил Крутинский, Саргатский, Большереченский, Тюкалинский, Называевский и Любинский лесхозы.

Уже сегодня, 28 апреля, жуткий лесной пожар ликвидируют на территории Колосовского района. Дело в том, что огонь с болот Тюкалинского района широкой линией распространился в Колосовский лес. Администрация Колосовского района была вынуждена ввести в лесах режим ЧС.

Также сегодня прогнозируют 3 класс пожарной опасности из-за погодных условий. Это касается большей части территории Омской области.

Напомним, с 28 апреля по 28 июня действует противопожарный режим на территории Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов.

«Лесная охрана постоянно проводит рейды с целью выявления нарушителей лесного законодательства», — отметили в пресс-службе.
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#Пожары#Особый противопожарный режим#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Режим ЧС
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