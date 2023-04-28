В Колосовском районе Омской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Уже сегодня, 28 апреля, жуткий лесной пожар ликвидируют на территории Колосовского района. Дело в том, что огонь с болот Тюкалинского района широкой линией распространился в Колосовский лес. Администрация Колосовского района была вынуждена ввести в лесах режим ЧС.