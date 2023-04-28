В Колосовском районе Омской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В пресс-службе главного управления лесного хозяйства Омской области сообщили, что вчера, 27 апреля, в Омской области ликвидировали 8 лесных пожаров. Огонь охватил Крутинский, Саргатский, Большереченский, Тюкалинский, Называевский и Любинский лесхозы.
Уже сегодня, 28 апреля, жуткий лесной пожар ликвидируют на территории Колосовского района. Дело в том, что огонь с болот Тюкалинского района широкой линией распространился в Колосовский лес. Администрация Колосовского района была вынуждена ввести в лесах режим ЧС.
Также сегодня прогнозируют 3 класс пожарной опасности из-за погодных условий. Это касается большей части территории Омской области.
Напомним, с 28 апреля по 28 июня действует противопожарный режим на территории Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов.
«Лесная охрана постоянно проводит рейды с целью выявления нарушителей лесного законодательства», — отметили в пресс-службе.