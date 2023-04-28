Пострадавшим 6 и 8 лет. В Омской области в один день сбили двух детей

Также 27 апреля в 20:03 часов в Госавтоинспекцию сообщили о ДТП с пострадавшим 6-летним мальчиком. Установлено, что 39-летний водитель автомобиля «ГАЗ-2844» (автоэвакуатор), ехал по ул. Красный Пахарь и в районе дома № 83 сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Ребенок обратился за медпомощью.