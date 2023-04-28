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Пострадавшим 6 и 8 лет. В Омской области в один день сбили двух детей

28 апреля 2023, 09:43
Фото: Город55
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В Омской области два мальчика пострадали в разных ДТП в один день

Аварии произошли в рабочем поселке Оконешниково.

Госавтоинспекция Омской области сообщает, что сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием 8-летнего мальчика. Инцидент произошел вчера, 27 апреля, около 6 часов вечера в р. п. Оконешниково.

Установлено, что 34-летний водитель машины «ВАЗ-210740» ехал в р. п. Оконешниково и сбил велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу. В результате аварии мальчику понадобилась медпомощь.

Также 27 апреля в 20:03 часов в Госавтоинспекцию сообщили о ДТП с пострадавшим 6-летним мальчиком. Установлено, что 39-летний водитель автомобиля «ГАЗ-2844» (автоэвакуатор), ехал по ул. Красный Пахарь и в районе дома № 83 сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Ребенок обратился за медпомощью.

Отметим, что окончательно обстоятельства и причины происшествий продолжают устанавливать.

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#ДТП#Омск#Общество#Город#Происшествия#Дети#Несовершеннолетние дети#Новости#Омская область
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