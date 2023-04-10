Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:35

Published Сегодня, 02:35

Modified Сегодня, 02:37

Updated Сегодня, 02:37

Изображение материала

В Омске мужчина без прав сбил двух девочек

10 апреля 2023, 02:35
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Они переходили дорогу по пешеходному переходу.

ДТП случилось на Космическом проспекте накануне, 9 апреля, примерно в 19:10. Как сообщают в Госавтоинспекции, за рулем Toyota Ipsum находился мужчина (1986 г. р.), не имеющий водительских прав.

Пострадавшими стали две 12-летние девочки, которые переходили по регулируемому пешеходному переходу дорогу. Известно, что он сбил их рядом с остановкой «Космос». Детям понадобилась помощь медиков в результате случившегося.

Полицейские организовали проверку по факту ДТП. Будут выяснены подробности произошедшего, в том числе причина, по которой мужчина без прав сел за руль.

Ранее в районе улицы Богдана Хмельницкого случился инцидент с участием пассажирского транспорта. Аварии как таковой не было, однако двум женщинам, находящимся в салоне, потребовалась медицинская помощь.

После падения пассажира автобуса к медикам обратились две омички
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#ДТП#Авария#Водительские права#Происшествия#Дети#Новости#Омск
Подпишитесь
Обрушения в аварийных домах, первые назначения Хоценко, смерть омской любимицы Забавы
Вчера, 11:13
Скучали по зиме? Омичей ждет «февральское» похолодание и снег
Вчера, 05:45
Срочно. В Омске на территории производственного цеха случился пожар
Вчера, 08:31
Шок. Редкий случай. У пожилого омича одновременно случились инфаркт и инсульт
Вчера, 05:00
Стартовал поиск подрядчика для капремонта омской гимназии №88 за 163 млн руб
Вчера, 13:34
В Омске на 10 лет Октября вновь произошла авария с трамваем
Вчера, 09:37