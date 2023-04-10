В Омске мужчина без прав сбил двух девочек

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ДТП случилось на Космическом проспекте накануне, 9 апреля, примерно в 19:10. Как сообщают в Госавтоинспекции, за рулем Toyota Ipsum находился мужчина (1986 г. р.), не имеющий водительских прав.
Пострадавшими стали две 12-летние девочки, которые переходили по регулируемому пешеходному переходу дорогу. Известно, что он сбил их рядом с остановкой «Космос». Детям понадобилась помощь медиков в результате случившегося.
Полицейские организовали проверку по факту ДТП. Будут выяснены подробности произошедшего, в том числе причина, по которой мужчина без прав сел за руль.
Ранее в районе улицы Богдана Хмельницкого случился инцидент с участием пассажирского транспорта. Аварии как таковой не было, однако двум женщинам, находящимся в салоне, потребовалась медицинская помощь.