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В Омске планируют закупить рулонный газон за 800 тысяч

27 апреля 2023, 10:26
Фото: 1MI
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Всего необходимо 2650 квадратных метров покрытия.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства в Омске планирует приобрести рулонный газон. Соответствующий документ разместили на сайте госзакупок сегодня, 27 апреля. Заявки на поставку газона можно подать до 5 мая. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 805 600 рублей.

Как сказано в сопроводительной документации, газон должен состоять из мятлика лугового, посева не ранее 2020 года и не позднее 2021 года. Общая площадь покрытия 2650 квадратных метров.

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Скриншот
Фото: Госзакупки

Привести товар необходимо будет с 3 по 12 июля в четыре этапа. Местом доставки газона указана улица Спартаковкая, бульвар рядом с памятником Достоевскому.

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#Евгений Игишев#Госзакупки#Газон#Благоустройство#Благоустройство города#Город#Общество#Омск
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