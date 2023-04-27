В Омске планируют закупить рулонный газон за 800 тысяч

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Управление дорожного хозяйства и благоустройства в Омске планирует приобрести рулонный газон. Соответствующий документ разместили на сайте госзакупок сегодня, 27 апреля. Заявки на поставку газона можно подать до 5 мая. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 805 600 рублей.
Как сказано в сопроводительной документации, газон должен состоять из мятлика лугового, посева не ранее 2020 года и не позднее 2021 года. Общая площадь покрытия 2650 квадратных метров.
Привести товар необходимо будет с 3 по 12 июля в четыре этапа. Местом доставки газона указана улица Спартаковкая, бульвар рядом с памятником Достоевскому.