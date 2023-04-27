В дептрансе предупредили омичей об изменениях в расписании садовых маршрутов

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В пресс-службе департамента транспорта по Омской области сообщили, что в расписании муниципальных садовых маршрутов появились изменения, которые нужны для оптимизации графиков движения.
Под корректировки попали следующие маршруты:
Также из-за того, что частный перевозчик отказался от выполнения по маршруту № 219Б («Ул. Лизы Чайкиной — СНТ „Осташково“), маршрут № 119 („пос. Чкаловский — СНТ „Осташково“) будет обслуживаться автобусами большого класса (10 единиц подвижного состава).
Ознакомиться с полным расписанием можно ниже.