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В дептрансе предупредили омичей об изменениях в расписании садовых маршрутов

27 апреля 2023, 11:21
Фото: Город55
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Изменения нужны для оптимизации графиков движения.

В пресс-службе департамента транспорта по Омской области сообщили, что в расписании муниципальных садовых маршрутов появились изменения, которые нужны для оптимизации графиков движения.

Под корректировки попали следующие маршруты:

  • маршрут № 141. От остановки «улица 20-я Линия» отменили утренний рейс в 7:35. Первый рейс будет выполняться в 7:20 от железнодорожного вокзала, а последний вечерний рейс в 19:50 от СНТ «Золотое Руно»;
  • маршрут № 131. У всех рейсов изменилось время отправления. Также на маршруте изменилась конечная остановка — автобусы будут отправляться от остановки «улица 20-я Линия»;
  • маршрут № 71. «Ул. Лобкова — СНТ „Шинник“ будет обслуживаться муниципальными автобусами МП „Пассажирское предприятие № 8“.

Также из-за того, что частный перевозчик отказался от выполнения по маршруту № 219Б («Ул. Лизы Чайкиной — СНТ „Осташково“), маршрут № 119 („пос. Чкаловский — СНТ „Осташково“) будет обслуживаться автобусами большого класса (10 единиц подвижного состава).

Ознакомиться с полным расписанием можно ниже.

Расписание муниципальных садовых маршрутов
В Омске запускают садовые маршруты. Публикуем график и расписание
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#Ксения Карагодина#Расписание#Сезонное расписание#Автобусы#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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