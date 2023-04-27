Омичи рассказали, какой размер пенсии они считают достойным

В целом по стране, достойным размером пенсии считают сумму в 47 тысяч. Самые высокие запросы у москвичей, там жители хотели бы получать 51,3 тысяч рублей. На втором месте — Санкт-Петербург (48,7 тыс. руб.), на третьем — Тюмень (47,7 тыс. руб.). Самые скромные запросы — у жителей Ярославля (42 тыс. руб.) и Ижевска (42,2 тыс. руб. в месяц).



Ранее Город55 рассказывал, что омичи мечтают делать на пенсии. Каждый четвертый респондент — 23% — хотел бы путешествовать, выйдя на заслуженный отдых. 15% занялись бы дачей или огородом, 13% — любимым хобби, а 11% опрошенных просто жили бы в свое удовольствие. Лишь 5% омичей планируют посвятить себя внукам, столько же говорят о спорте. Чтение книг привлекло 2% респондентов, здоровье, экскурсии, музеи, театры — 1%.