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Омичи рассказали, какой размер пенсии они считают достойным

27 апреля 2023, 05:48
Фото: 1MI
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Респонденты считают сумму в 45 тысяч рублей вполне достаточной.

Омичи мечтают о пенсии в размере 45 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob. Опрос провели в апреле 2023 года, в нем участвовало 1600 человек.

«В Омске в апреле 2023 года средний размер желаемой пенсии составляет 45 000 рублей. Это пятнадцатый показатель по стране. В ноябре 2022 года омичи мечтали о 44 200 рублей, в апреле 2022 — о 43 500 рублей. В 2021 году этот показатель равнялся 42 200 рублей, а в 2020 и 2019 — 37 000 рублей и 36 900 рублей», — рассказали аналитики.

В целом по стране, достойным размером пенсии считают сумму в 47 тысяч. Самые высокие запросы у москвичей, там жители хотели бы получать 51,3 тысяч рублей. На втором месте — Санкт-Петербург (48,7 тыс. руб.), на третьем — Тюмень (47,7 тыс. руб.). Самые скромные запросы — у жителей Ярославля (42 тыс. руб.) и Ижевска (42,2 тыс. руб. в месяц).

Ранее Город55 рассказывал, что омичи мечтают делать на пенсии. Каждый четвертый респондент — 23% — хотел бы путешествовать, выйдя на заслуженный отдых. 15% занялись бы дачей или огородом, 13% — любимым хобби, а 11% опрошенных просто жили бы в свое удовольствие. Лишь 5% омичей планируют посвятить себя внукам, столько же говорят о спорте. Чтение книг привлекло 2% респондентов, здоровье, экскурсии, музеи, театры — 1%.

Досуг для взрослых. Что омичи мечтают делать на пенсии
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#Евгений Игишев#Пенсия#Статистика#Деньги#Экономика#Общество#Омск#Омская область
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