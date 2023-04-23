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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

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Досуг для взрослых. Что омичи мечтают делать на пенсии

23 апреля 2023, 12:45
Фото: 1MI
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14% омичей продолжат работать даже на пенсии

Некоторые респонденты не представляют себя без работы.
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Опросы

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей, чтобы выяснить, сколько людей планируют работать на пенсии.

Каждый четвертый респондент — 23% — хотел бы путешествовать, выйдя на заслуженный отдых. 15% занялись бы дачей или огородом, 13% — любимым хобби, а 11% опрошенных просто жили бы в свое удовольствие. Лишь 5% омичей планируют посвятить себя внукам, столько же говорят о спорте. Чтение книг привлекло 2% респондентов, здоровье, экскурсии, музеи, театры — 1%.

14% омичей будут работать на пенсии, даже если нет финансовых проблем.

Отметим, о внуках и путешествиях чаще мечтают женщины. А вот трудоголиков больше среди мужчин.

#Пенсия#Опросы#Общество#Статистика#Новости#Омск#Омская область
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