Досуг для взрослых. Что омичи мечтают делать на пенсии

Каждый четвертый респондент — 23% — хотел бы путешествовать, выйдя на заслуженный отдых. 15% занялись бы дачей или огородом, 13% — любимым хобби, а 11% опрошенных просто жили бы в свое удовольствие. Лишь 5% омичей планируют посвятить себя внукам, столько же говорят о спорте. Чтение книг привлекло 2% респондентов, здоровье, экскурсии, музеи, театры — 1%.