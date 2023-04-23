Досуг для взрослых. Что омичи мечтают делать на пенсии

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей, чтобы выяснить, сколько людей планируют работать на пенсии.
Каждый четвертый респондент — 23% — хотел бы путешествовать, выйдя на заслуженный отдых. 15% занялись бы дачей или огородом, 13% — любимым хобби, а 11% опрошенных просто жили бы в свое удовольствие. Лишь 5% омичей планируют посвятить себя внукам, столько же говорят о спорте. Чтение книг привлекло 2% респондентов, здоровье, экскурсии, музеи, театры — 1%.
14% омичей будут работать на пенсии, даже если нет финансовых проблем.
Отметим, о внуках и путешествиях чаще мечтают женщины. А вот трудоголиков больше среди мужчин.