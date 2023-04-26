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В Омске будут судить двух водителей за смерть пенсионерки-пешехода

26 апреля 2023, 05:37
Фото: Пресс-служба омской полиции
Авария произошла 4 февраля
Смертельное ДТП произошло на перекрестке улиц Герцена и 24-я Северная. Водитель «каблучка» вылетел на обочину, сбил женщину и врезался в столб.

В Омске рассмотрят уголовное дело в отношении двух водителей, обвиняемых в гибели пешехода. Об этом сообщили сегодня, 26 апреля, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, 4 февраля 20-летний водитель Nissan Tino ехал по улице Герцена, и на перекрестке с улицей 24-я Северная подрезал «ИЖ-27175». В результате 32-летний водитель «каблучка» не справился с управлением, вылетел на обочину и сбил пенсионерку, а после врезался в фонарный столб. Впоследствии 71-летняя женщина скончалась в больнице.

Следователи считают, что водитель Nissan не убедился в безопасности маневра, заблаговременно не включил поворотник и не предоставил право преимущественного движения «каблучку».

Водитель «ИЖ» свою вину признал в полном объеме, а водитель Nissan Tino не признал. Уголовное дело рассмотрят в Первомайском районном суде.

Омич заехал на тротуар, насмерть сбил пенсионерку и врезался в столб
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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Суд#Авария#ДТП#Смерть#Происшествия#Город#Омск
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