В Омске будут судить двух водителей за смерть пенсионерки-пешехода

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В Омске рассмотрят уголовное дело в отношении двух водителей, обвиняемых в гибели пешехода. Об этом сообщили сегодня, 26 апреля, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, 4 февраля 20-летний водитель Nissan Tino ехал по улице Герцена, и на перекрестке с улицей 24-я Северная подрезал «ИЖ-27175». В результате 32-летний водитель «каблучка» не справился с управлением, вылетел на обочину и сбил пенсионерку, а после врезался в фонарный столб. Впоследствии 71-летняя женщина скончалась в больнице.
Следователи считают, что водитель Nissan не убедился в безопасности маневра, заблаговременно не включил поворотник и не предоставил право преимущественного движения «каблучку».
Водитель «ИЖ» свою вину признал в полном объеме, а водитель Nissan Tino не признал. Уголовное дело рассмотрят в Первомайском районном суде.