В Омске будут судить двух водителей за смерть пенсионерки-пешехода

Напомним, 4 февраля 20-летний водитель Nissan Tino ехал по улице Герцена, и на перекрестке с улицей 24-я Северная подрезал «ИЖ-27175». В результате 32-летний водитель «каблучка» не справился с управлением, вылетел на обочину и сбил пенсионерку, а после врезался в фонарный столб. Впоследствии 71-летняя женщина скончалась в больнице.