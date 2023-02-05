Омич заехал на тротуар, насмерть сбил пенсионерку и врезался в столб

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Сообщение о смертельной аварии поступило в Госавтоинспекцию 4 февраля в 09:50. Происшествие случилось на улице Герцена. Известна предварительная картина событий.
33-летний водитель «Иж-27 175» ехал со стороны 22-й Северной. На пересечении с 24-й Северной не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил пешехода и врезался в фонарный столб.
Пешеходом оказалась 71-летняя женщина. Ее госпитализировали, но врачи оказались бессильны. Пострадавшая позже скончалась.
Сейчас полиция проводит проверку, чтобы выяснить все детали ДТП.