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Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Омич заехал на тротуар, насмерть сбил пенсионерку и врезался в столб

5 февраля 2023, 04:54
Фото: УМВД России по Омской области
иллюстрация
Пострадавшая умерла в больнице.

Сообщение о смертельной аварии поступило в Госавтоинспекцию 4 февраля в 09:50. Происшествие случилось на улице Герцена. Известна предварительная картина событий.

33-летний водитель «Иж-27 175» ехал со стороны 22-й Северной. На пересечении с 24-й Северной не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил пешехода и врезался в фонарный столб.

Пешеходом оказалась 71-летняя женщина. Ее госпитализировали, но врачи оказались бессильны. Пострадавшая позже скончалась.

Сейчас полиция проводит проверку, чтобы выяснить все детали ДТП.

#Смерть#ЧП#ДТП#Полиция#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск
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