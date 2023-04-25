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Житель Омской области зарезал засидевшегося в гостях приятеля

25 апреля 2023, 10:17
Фото: Город55
Потерпевший скончался от ножевого ранения в грудь
Кровавый инцидент произошел в лесной деляне в трех километрах от рабочего поселка Черлак.

Дружеские посиделки приятелей в сторожевом вагончике на лесной деляне в Омской области закончились кровавой поножовщиной и убийством одного из них.

«В воскресенье, 22 апреля, около 14:20 поступило сообщение, что в вагончике в лесу в трех километрах от рабочего поселка Черлак с ножевым ранение груди было найдено тело 52-летнего мужчины», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Буквально в тот же день силовики выяснили, что к убийству причастен 49-летний приятель убитого. Как выяснилось, мужчины устроили фуршет с алкогольными напитками прямо в вагончике. Засиделись, и подозреваемый стал выпроваживать гостя, однако тот требовал продолжения банкета.  Вспыхнула ссора, слово за слово и в какой-то момент в ход пошел нож.

Это  инцидент стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Убийство». Фигурант уже задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Известно, что ранее задержанный был трижды судим за нарушение неприкосновенности жилища, умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством.

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#Василий Попов#Уголовное дело#Суд#ЧП#Убийство#Криминал#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Черлакский район
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