Житель Омской области зарезал засидевшегося в гостях приятеля

Буквально в тот же день силовики выяснили, что к убийству причастен 49-летний приятель убитого. Как выяснилось, мужчины устроили фуршет с алкогольными напитками прямо в вагончике. Засиделись, и подозреваемый стал выпроваживать гостя, однако тот требовал продолжения банкета. Вспыхнула ссора, слово за слово и в какой-то момент в ход пошел нож.