Житель Омской области зарезал засидевшегося в гостях приятеля

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Дружеские посиделки приятелей в сторожевом вагончике на лесной деляне в Омской области закончились кровавой поножовщиной и убийством одного из них.
«В воскресенье, 22 апреля, около 14:20 поступило сообщение, что в вагончике в лесу в трех километрах от рабочего поселка Черлак с ножевым ранение груди было найдено тело 52-летнего мужчины», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Буквально в тот же день силовики выяснили, что к убийству причастен 49-летний приятель убитого. Как выяснилось, мужчины устроили фуршет с алкогольными напитками прямо в вагончике. Засиделись, и подозреваемый стал выпроваживать гостя, однако тот требовал продолжения банкета. Вспыхнула ссора, слово за слово и в какой-то момент в ход пошел нож.
Это инцидент стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Убийство». Фигурант уже задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде ареста.
Известно, что ранее задержанный был трижды судим за нарушение неприкосновенности жилища, умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством.