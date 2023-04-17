Вызвал жертве такси. В Омске мужчина зарезал бывшего мужа своей возлюбленной

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В Омской области Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства 37-летнего мужчины. Его тело нашли с ножевым ранением в подъезде дома на улице Тюленина.
Следствие утверждает, что к преступлению причастен 38-летний мужчина, ранее судимый за кражи. Его задержали. По версии следствия, во время совместного распития алкоголя подозреваемый увидел, что его сожительница общается с ее бывшим мужем, которого сам пригласил в гости и даже оплатил ему такси. Омич ударил его ножом, и тот скончался.
После происшествия подозреваемый вызвал скорую помощь и сообщил в полицию. В настоящее время следствие продолжает устанавливать все обстоятельства убийства, а суд рассмотрит ходатайство следователя о принятии мер пресечения в отношении задержанного.
Ранее Город55 сообщил, что днем в субботу в Омске нашли тело мужчины. Как выяснилось, он задолжал денег, и кредитор решил с ним расправиться самостоятельно.