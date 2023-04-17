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Вызвал жертве такси. В Омске мужчина зарезал бывшего мужа своей возлюбленной

17 апреля 2023, 10:30
Фото: 1MI
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В Омске возбудили уголовное дело после убийства мужчины в подъезде дома

Тело мужчины нашли ночью 15 апреля во время приезда скорой помощи на вызов.

В Омской области Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства 37-летнего мужчины. Его тело нашли с ножевым ранением в подъезде дома на улице Тюленина.

Следствие утверждает, что к преступлению причастен 38-летний мужчина, ранее судимый за кражи. Его задержали. По версии следствия, во время совместного распития алкоголя подозреваемый увидел, что его сожительница общается с ее бывшим мужем, которого сам пригласил в гости и даже оплатил ему такси. Омич ударил его ножом, и тот скончался.

После происшествия подозреваемый вызвал скорую помощь и сообщил в полицию. В настоящее время следствие продолжает устанавливать все обстоятельства убийства, а суд рассмотрит ходатайство следователя о принятии мер пресечения в отношении задержанного.

Ранее Город55 сообщил, что днем в субботу в Омске нашли тело мужчины. Как выяснилось, он задолжал денег, и кредитор решил с ним расправиться самостоятельно.

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#Ольга Акамова#Уголовное дело#Убийство#Нож#Собутыльники#Общество#Новости#Происшествия#Омская область
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