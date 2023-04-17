Вызвал жертве такси. В Омске мужчина зарезал бывшего мужа своей возлюбленной

Следствие утверждает, что к преступлению причастен 38-летний мужчина, ранее судимый за кражи. Его задержали. По версии следствия, во время совместного распития алкоголя подозреваемый увидел, что его сожительница общается с ее бывшим мужем, которого сам пригласил в гости и даже оплатил ему такси. Омич ударил его ножом, и тот скончался.