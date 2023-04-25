Прокуратура проверит детскую площадку, на которой сломал ногу 13-летний омич

Вечером 24 апреля мальчик качался на качелях, и в этот момент переломилась одна из металлических труб, к которой крепилась люлька. Школьник упал на землю, а конструкция завалилась на него сверху. В результате, ребенок сломал ногу. Инцидент произошел во дворе дома № 25а по улице Энтузиастов.