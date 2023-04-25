Прокуратура проверит детскую площадку, на которой сломал ногу 13-летний омич

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:49
Прокуратура Советского округа Омска организовала проверку по факту травмы ребенка на детской площадке. В ведомстве выяснят, соответствует ли оборудование площадки требованиям безопасности.
Вечером 24 апреля мальчик качался на качелях, и в этот момент переломилась одна из металлических труб, к которой крепилась люлька. Школьник упал на землю, а конструкция завалилась на него сверху. В результате, ребенок сломал ногу. Инцидент произошел во дворе дома № 25а по улице Энтузиастов.
«В ходе проверки прокуратура даст оценку законности действий должностных лиц органов местного самоуправления и обслуживающих организаций, ответственных за безопасную эксплуатацию игрового комплекса», — сообщили в ведомстве.
Также к расследованию происшествия подключился региональный следком.