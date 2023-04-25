В Омске 13-летний школьник сломал ногу, упав со сломанной качели

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В Омске следователи инициировали проверку из-за инцидента во дворе дома по улице Энтузиастов, 25, где 13-летний мальчик сломал ногу.
«Ребенок качался на качелях, они сломались, мальчик упал на землю и сломал ногу», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
На фото с места происшествия видно, что все произошло из-за того, что переломилась одна из металлических труб, к которой крепилась люлька качели.
Сейчас следователи уже осмотрели место происшествия и выясняют, кто должен был отвечать за безопасную эксплуатацию этих качелей.