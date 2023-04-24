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Зарплата врачей и учителей, ферма по разведению мух и укусы клещей. Омск за день

24 апреля 2023, 16:34
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Статистики рассказали, сколько в среднем зарабатывают врачи и учителя

Подведены итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда работников социальной сферы и науки Омской области за прошлый год. По данным Омскстата, средняя зарплата в регионе — 37 505 рублей. Больше всех зарабатывают научные сотрудники — 81 058 рублей, преподаватели вузов — 78 892 рубля и врачи — 73 798 рублей. Меньше всех зарплата у оказалась у санитарок — 33 511 рублей. Напомним, что в Омской области за февраль этого года средняя зарплата достигла 49 тысяч рублей.

 

Омичам рассказали, сколько в среднем зарабатывают врачи и учителя
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Новость №2. В Омске откроют ферму по выращиванию мух

К концу апреля в Омске появится ферма по разведению мух. Отметим, что насекомых будут выращивать для переработки органических отходов. Мухи и практические всеядные личинки быстро утилизируют испорченные продукты, а также превратят некоторые токсичные вещества в безопасные органические соединения. Вдобавок на каждой стадии развития «Черной львинки» из нее можно получить полезные вещества. Биополимеры широко применяются в производстве (например, хитин — это оболочка куколки, которую применяют в сельском хозяйстве, для производства косметики, в фармакологии и медицине.

В Омске откроется ферма по выращиванию мух
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Новость №3. В Омской области выросло количество пострадавших от укусов клещей

На сегодняшний день в медучреждения Омской области обратился 71 человек, пострадавший от укусов клещей. В Управлении Роспотребнадзора по Омской области уточняют, что этот показатель не превышает среднемноголетних значений. Также в регионе не зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей. Однако в ходе исследования все-таки нашли 4 зараженных клеща (возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека, вирусом клещевого энцефалита, вирусом клещевого боррелиоза). Отметим, что с начала 2023 года более 27 тысяч человек сделали прививки против клещевого энцефалита. В этом году планируют провести акарицидные обработки на площади более 2,8 тысяч га.

Нашли клещевой энцефалит и боррелиоз. Омичей все чаще стали кусать клещи
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#Общество#Город#Происшествия#Итоги дня#Новости#Омск#Омская область
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