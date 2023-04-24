Зарплата врачей и учителей, ферма по разведению мух и укусы клещей. Омск за день

На сегодняшний день в медучреждения Омской области обратился 71 человек, пострадавший от укусов клещей. В Управлении Роспотребнадзора по Омской области уточняют, что этот показатель не превышает среднемноголетних значений. Также в регионе не зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей. Однако в ходе исследования все-таки нашли 4 зараженных клеща (возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека, вирусом клещевого энцефалита, вирусом клещевого боррелиоза). Отметим, что с начала 2023 года более 27 тысяч человек сделали прививки против клещевого энцефалита. В этом году планируют провести акарицидные обработки на площади более 2,8 тысяч га.