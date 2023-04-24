Зарплата врачей и учителей, ферма по разведению мух и укусы клещей. Омск за день

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Новость №1. Статистики рассказали, сколько в среднем зарабатывают врачи и учителя
Подведены итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда работников социальной сферы и науки Омской области за прошлый год. По данным Омскстата, средняя зарплата в регионе — 37 505 рублей. Больше всех зарабатывают научные сотрудники — 81 058 рублей, преподаватели вузов — 78 892 рубля и врачи — 73 798 рублей. Меньше всех зарплата у оказалась у санитарок — 33 511 рублей. Напомним, что в Омской области за февраль этого года средняя зарплата достигла 49 тысяч рублей.
Новость №2. В Омске откроют ферму по выращиванию мух
К концу апреля в Омске появится ферма по разведению мух. Отметим, что насекомых будут выращивать для переработки органических отходов. Мухи и практические всеядные личинки быстро утилизируют испорченные продукты, а также превратят некоторые токсичные вещества в безопасные органические соединения. Вдобавок на каждой стадии развития «Черной львинки» из нее можно получить полезные вещества. Биополимеры широко применяются в производстве (например, хитин — это оболочка куколки, которую применяют в сельском хозяйстве, для производства косметики, в фармакологии и медицине.
Новость №3. В Омской области выросло количество пострадавших от укусов клещей
На сегодняшний день в медучреждения Омской области обратился 71 человек, пострадавший от укусов клещей. В Управлении Роспотребнадзора по Омской области уточняют, что этот показатель не превышает среднемноголетних значений. Также в регионе не зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей. Однако в ходе исследования все-таки нашли 4 зараженных клеща (возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека, вирусом клещевого энцефалита, вирусом клещевого боррелиоза). Отметим, что с начала 2023 года более 27 тысяч человек сделали прививки против клещевого энцефалита. В этом году планируют провести акарицидные обработки на площади более 2,8 тысяч га.