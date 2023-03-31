Парки и кладбища в Омске начнут обрабатывать от клещей с апреля

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что в «УДХБ» заключили контракт с подрядчиком на обработку зеленых зон от клещей. Специалисты ООО «Динамика» приступят к работе, когда полностью сойдет снег. До 25 мая обработают 103 территории в черте города площадью 396 га. Предварительно, в местах общего пользования проведут обработку от грызунов.