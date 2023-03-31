Парки и кладбища в Омске начнут обрабатывать от клещей с апреля

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 05:59
Пресс-служба администрации Омска сообщила, что в «УДХБ» заключили контракт с подрядчиком на обработку зеленых зон от клещей. Специалисты ООО «Динамика» приступят к работе, когда полностью сойдет снег. До 25 мая обработают 103 территории в черте города площадью 396 га. Предварительно, в местах общего пользования проведут обработку от грызунов.
В первую очередь от клещей защитят места проведения массовых мероприятий, посвященных Дню Победы. Затем специалисты отправятся вглубь микрорайонов, а осенью обработку повторят.
Омские кладбища обработает другой подрядчик — некоммерческое партнерство «Профилактика». Работы начнутся с апреля.
Напомним, «сезон клещей» в этом году уже начался. 27 марта в поселке Новоомском клещ прикрепился к 7-летнему ребенку прямо во дворе дома.